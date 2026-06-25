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Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacuden el norte de Venezuela: cientos de edificios han colapsado y se buscan supervivientes

Equipos de emergencia, bomberos y Protección Civil trabajan contra el reloj en varias zonas del país para rescatar a personas atrapadas entre los escombros tras los fuertes seísmos registrados este miércoles

El USGS ha elevado el evento principal a magnitud 7,5 y advierte de un posible impacto catastrófico, mientras las autoridades evalúan los daños, mantienen la búsqueda de desaparecidos y alertan sobre posibles réplicas