Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Tellado, sobre la polémica por el ático de Ayuso: "El Gobierno ha pagado pisos a sobrinas de ministros"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado en rueda de prensa que el Partido Popular va a registrar hoy en el Congreso de los Diputados, en forma de proposición no de ley, el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios, presentado por Feijóo el pasado año y dotado con 50 propuestas: “Al fuego no se le vence con consignas, sectarismo y ecologismo de salón. Se le combate con medios, con una planificación anual rigurosa, con recursos y escuchando a los expertos y a quienes viven en nuestro medio rural y lo conocen bien”. Tellado ha informado de que Alberto Núñez Feijóo ha encabezado esta mañana una reunión de trabajo con los responsables de Montes y Medio Ambiente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para “analizar la evolución de los incendios, compartir información, evaluar las necesidades sobre el terreno y reforzar la coordinación entre los gobiernos autonómicos”. El secretario general del PP ha exigido al Ejecutivo que “asuma su responsabilidad financiera y no traslade todo el coste de las emergencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”. Preguntado sobre la compra de un ático por la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí, Tellado ha asegurado que se trata de una obra integral en la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico y, dice “me sorprende ver salir a ministros en tromba, cuando desde el Gobierno se le han pagado pisos a ‘sobrinas’ de ministros”. Más información