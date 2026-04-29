Lucía Feijoo Viera

Rufián saca un billete de 50 euros en el Congreso y carga contra Junts: “Esta es vuestra bandera”

Gabriel Rufián, portavoz de ERC se dirige sin medias tintas a los diputados de Junts, durante el debate de la convalidación de la prórroga de los alquileres, a la que la formación conservadora independentista ha anunciado su 'no'. Rufián ha sacado un billete de 50 euros de su bolsillo y les ha señalado que “esta es su bandera” y que es la misma que comparten con PP y Vox. Tras recitar los nombres de los siete diputados de Junts per Catalunya, les ha acusado de mentir por afirmar que en el real decreto se habla de “expropiación”, de “tope cero” o de desproteger a los pequeños propietarios.