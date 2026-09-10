Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Robles defiende que el Gobierno "trabaja unido" y el escenario de Ceuta era "imprevisible"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno "trabaja unido" y "no hay que buscar discrepancias donde no las hay", con relación a los documentos del CNI sobre entrada masiva de migrantes en Ceuta, y ha afirmado que hay escenarios cuya magnitud es "imprevisible". Robles, preguntada por si se deben mejorar los protocolos del CNI para dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo", en declaraciones en Toro (Zamora), donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina. Ha sostenido también que Gobierno "cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido", al igual que lo hacen las Fuerzas Armadas, las instituciones, la policía, la Guardia CIvil y la sociedad de Ceuta. Más información