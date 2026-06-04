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El PP presiona a Sánchez: "Si no convoca elecciones, no descartamos ningún instrumento constitucional"

El PP presiona a Sánchez: "Si no convoca elecciones, no descartamos ningún instrumento constitucional"

Lucía Feijoo Viera

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El PP presiona a Sánchez: "Si no convoca elecciones, no descartamos ningún instrumento constitucional"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El PP ha vuelto a pedir elecciones inmediatas porque cree que “es la salida más rápida, democrática y limpia”, pero tampoco ha descartado la moción de censura pese a que Junts y PNV hayan puesto muy complicado su apoyo. La vicesecretaria del partido, Alma Ezcurra, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que el PP “no descarta ningún instrumento constitucional”. “Si Sánchez no convoca elecciones, no descartamos ningún instrumento constitucional”, ha afirmado Ezcurra. Desde el PP han asegurado que, pese al interés del Gobierno en saberlo, no va a desvelar sus planes. Más información

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