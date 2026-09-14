Lucía Feijoo Viera

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El PP anuncia que va a “europeizar el problema” de Ceuta

Alberto Núñez Feijóo realizará el próximo lunes su cuarta visita a Ceuta desde la avalancha migratoria de los últimos días de julio. Pero no lo hará solo. El jefe de la oposición pisará la ciudad autónoma española del norte de África acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) representada al más alto nivel por su presidente, el eurodiputado alemán Manfred Weber. Todos serán recibidos, como es obligado, por el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, con el que Feijóo mantiene contacto diario desde que estalló la crisis. La visita se confirmó este lunes, el mismo día en que el portavoz nacional del Partido Popular (PP), Borja Sémper llamó a "europeizar" la crisis de Ceuta, donde más de un mes después permanecen miles de inmigrantes de los 70.000 que cruzaron desde Marruecos por el paso de El Tarajal, casi todos a nado, en una avalancha sin precedentes que provocó más de cien muertos. Más información