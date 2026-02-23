Policías y guardias civiles piden la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior
El sindicato Jupol ha llevado a cabo este lunes una protesta frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. La concentración se produce en respuesta a la crisis derivada de la querella por un presunto delito de agresión sexual cometido por el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. Más información
Últimos vídeos
INTENTO GOLPE DE ESTADO
Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F
VIOLENCIA SEXUAL