Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV alerta sobre la soledad de los mayores: "No permitamos que se normalice"

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El papa León XIV ha dirigido desde la iglesia de Sant Agustí un acto ante 92 entidades sociales cristianas en el que ha hecho un llamamiento a acompañar a las personas mayores para que evitar la soledad no deseada y ha vuelto a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. “No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores”, ha declarado el Pontífice durante su intervención. En un discurso cercano y algo menos político que los que se han oído hasta ahora en la Catedral, en el Estadi Olímpic o en Montserrat, el Papa ha llamado a “acoger a toda mujer como hermana, y a todo hombre domo hermano”. “Como hijos del mismo Padre”, ha reblado. Para el Papa, se trata de una necesidad ante unos tiempos, como insiste a recordar desde el inicio de su papado, “en los que parece haberse perdido el sentido de la dignidad humana”. Más información