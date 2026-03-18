Andrea Vidal

Nace un hipopótamo pigmeo en un zoo de Polonia

Aún no tiene nombre, pero el zoológico ha lanzado una campaña benéfica donde los donantes pueden pujar por encontrarle uno a la nueva cría. Los fondos recaudados se destinarán a fomentar los trabajos de conservación. El hipopótamo pigmeo cobró notoriedad en 2024 después de que una cría de esta especie en Tailandia se hiciera viral. Los hipopótamos pigmeos son mucho más pequeños que el hipopótamo común de río, que puede llegar a pesar algo más de 4.080 kilogramos. La especie está catalogada como en peligro de extinción y se cree que solo quedan unos pocos miles en estado salvaje, principalmente en África Occidental. La pérdida de hábitat debido a la deforestación y la agricultura, junto con la caza furtiva, son las principales amenazas para su supervivencia. Los padres de la cría, Sapo y Malela, formaban parte de un programa internacional de cría y conservación.