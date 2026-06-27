Madrid celebra la primera visita de BTS con un concierto multitudinario y emotivo: "Ha sido el mejor de mi vida".
BTS ya ha hecho historia en Madrid. El grupo surcoreano ofreció este viernes su primer concierto en España ante más de 70.000 ARMY en el Riyadh Air Metropolitano, en una noche marcada por los gritos, los abanicos morados, los lightsticks y una emoción que empezó horas antes en los alrededores del estadio.
"¡Las ARMY están que arden!", dijo V en español desde el escenario. Y el público respondió como llevaba años esperando hacerlo: cantando, bailando y levantando una marea morada durante el fan project preparado para la ocasión. Entre los asistentes, muchas lágrimas y una misma sensación: haber vivido una noche histórica. "Ha sido increíble, el mejor concierto de mi vida", gritaba Claudia, todavía con la voz rota y los ojos brillantes, mientras se abrazaba a sus amigas a la salida del Metropolitano. Más información
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