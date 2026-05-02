Secciones

Es noticia
Rastro de MadridMetro en RivasPrevención de incendiosAyuso en MéxicoConstrucción en MadridNaturaleza de asfaltoAtascos en MadridSupermercados abiertosEl tiempo en Madrid
instagramlinkedin
Los jóvenes opinan sobre las elecciones del 17M

Los jóvenes opinan sobre las elecciones del 17M

Aroha Moreno, Carlos Cordero y Marta Qiu

Los jóvenes opinan sobre las elecciones del 17M

Aroha Moreno, Carlos Cordero y Marta Qiu

RRSS WhatsAppCopiar URL

El voto de los jóvenes que participarán por primera vez en unas elecciones autonómicas será uno de los factores a observar en los comicios andaluces del próximo 17 de mayo. En Andalucía, 368.853 personas podrán ejercer por primera vez este derecho, lo que representa el 5,41% de los casi siete millones de electores convocados. Sevilla es la provincia con más nuevos votantes, con 91.003, seguida de Málaga, con 69.299. Córdoba suma 23.730. Esta generación llega a las urnas marcada por preocupaciones como la vivienda, la sanidad y la incertidumbre laboral. También por una notable desconfianza hacia la clase política.

TEMAS