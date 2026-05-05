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Javier Moll: "El verdadero valor se mide en quien da un paso al frente cuando es necesario"

Javier Moll: "El verdadero valor se mide en quien da un paso al frente cuando es necesario"

Sara Fernández

Javier Moll: "El verdadero valor se mide en quien da un paso al frente cuando es necesario"

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO : Alba Vigaray

MADRID
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El discurso del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, colocó la vocación de servicio en el centro del homenaje que los Premios Valor y Servicio rinde a profesionales sobresalientes de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado: “Hoy nos reunimos para premiar a algunos en el convencimiento de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Queremos subrayar el significado profundo que tiene el servicio a los demás, y destacar a aquellos que han hecho de ese principio el eje de su vida”.

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