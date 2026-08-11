Lucía Feijoo Viera

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El incendio en Huesca afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

Un incendio forestal, declarado al mediodía de este pasado lunes en la provincia de Huesca, en el término municipal de Las Peñas de Riglos, ha afectado ya a más de 4.000 hectáreas tras avanzar durante la madrugada pese al amplio dispositivo de extinción desplegado en la zonas. La progresión de las llamas ha obligado a desalojar de manera preventiva cinco municipios. Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués, que suman en total 170 vecinos, trasladados a Ayerbe y Jaca. A las 11 de la mañana se han dado la orden de evacuar Bailo, Alastuey y Larués. Más información