¿Qué es una hernia abdominal?

Una hernia abdominal es una debilidad muscular o una rotura muscular donde sale el intestino o la grasa que recubre el intestino. El especialista en cirugía general y aparato digestivo, Fernando Pardo, expone los diferentes tipos de hernias y en qué casos es necesario realizar llevar a cabo una cirugía.