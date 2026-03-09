¿Qué es una hernia abdominal?
Una hernia abdominal es una debilidad muscular o una rotura muscular donde sale el intestino o la grasa que recubre el intestino. El especialista en cirugía general y aparato digestivo, Fernando Pardo, expone los diferentes tipos de hernias y en qué casos es necesario realizar llevar a cabo una cirugía.
