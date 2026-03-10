Secciones

Es noticia
Ampliación del MetroPrecio de la gasolinaCoches sin etiquetaAranjuezDroga en MadridAtlético - TottenhamEsculturas matemáticasMadrileño en RusiaLona Greenpeace
instagramlinkedin
Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Sara Fernández

Greenpeace despliega una pancarta gigante en la Puerta del Sol con el lema "No a la guerra"

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Greenpeace ha desplegado este martes a primera hora una pancarta gigante con el lema "No a la guerra" en la Puerta del Sol de Madrid, en una acción con la que ha querido lanzar un mensaje a los líderes políticos mundiales ante la escalada militar en Oriente Medio. Más información

TEMAS