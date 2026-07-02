Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Gamarra acusa a Sánchez de "estar al frente de una organización criminal" tras las nuevas imputaciones en el caso Leire

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reaccionado a la imputación de la directora general de la Guardia Civil y del DAO en el caso de Leire Díez. La dirigente del PP señala que “no hay ni un solo día que no salga a la luz un escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez” y recuerda que su partido ya pidió el pasado miércoles su imputación como acusación popular. Gamarra afirma que “el calendario judicial deja a las claras que Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a querer destruirlas desde dentro”. En esta misma línea, asegura que “no se trata de una o dos manzanas podridas, sino que es el uno, el one, el jefe el que está al frente de toda esta organización criminal”. Los populares no solo exigen la dimisión y el cese inmediato de Mercedes González y Manuel Llamas, sino también el del ministro Marlaska por “conocer los contactos de la presunta organización criminal con su directora de la Guardia Civil y por mentir, taparla y respaldarla”. Más información