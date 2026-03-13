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Feijóo: “El voto que pone el cabreo a funcionar, convierte el enfado en gobierno y no bloquea, es el del PP”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado esta tarde al candidato popular a la Presidencia en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el mitin de cierre de campaña de las elecciones autonómicas que se celebran este domingo. Núñez Feijóo ha pedido el voto para que Mañueco pueda gobernar sin depender de Vox. “El voto que pone el cabreo a funcionar, el voto que convierte el enfado en gobierno, el voto que no bloquea y que consigue aunar un proyecto reformista… Ese es el voto de Partido Popular y ese es el voto que le pedimos a la gente”, ha dicho Núñez Feijóo. Más información