Lucía Feijoo Viera

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Feijóo dice que Sánchez no tiene "objetivos inocentes" con la 'ley de nietos' y la regularización

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

Alberto Núñez Feijóo comenzó la semana denunciando la "ingeniería electoral" que está tramando el Gobierno con el proceso de nacionalización abierto con la 'ley de nietos'. Sin embargo, a lo largo de estos días, el resto de dirigentes del PP se han esforzado por dejar claro que en ningún momento se está hablando de "pucherazo" o de "fraude", solo dudando ante la "opacidad" del proceso ante las 2,5 millones de solicitudes. No obstante, en una nueva vuelta de tuerca, el presidente del PP sí se ha atrevido a ir un paso más allá y avisar de que las intenciones del Ejecutivo no son "inocentes" y que es "irresponsable" otorgar el pasaporte a tal cantidad de personas. Más información