Lucía Feijoo Viera

Feijóo presiona a los socios de Sánchez: "Mantienen al gobierno más sucio de la democracia española”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes a los socios de Pedro Sánchez que pidan un Gobierno "limpio" pero no actúen y sigan sosteniendo al Gobierno "más sucio" de la democracia española. Tras asegurar que España ya aparece como "uno de los centros de corrupción mundial", ha avisado que los votantes de esos partidos no está dispuestos a "cubrir la corrupción". "Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen", ha manifestado Feijóo en un acto en Sevilla, tras visitar unas viviendas de promoción oficial en la capital hispalense junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz Ruiz. El presidente del PP ha indicado que, "de momento", lo que saben es que lo que están diciendo los socios del PSOE "no concuerda con sus actos" porque "están manteniendo el Gobierno más sucio de la democracia española". "Los socios que están manteniendo al Gobierno dicen que quieren un Gobierno limpio y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un Gobierno limpio estén sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país", ha aseverado. Más información