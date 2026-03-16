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Feijóo pide a Vox "responsabilidad" para formar gobiernos en las comunidades

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Lucía Feijoo Viera

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PI STUDIO

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exclamó este lunes en la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano entre congresos de la formación, hasta tres veces un "ya está bien" dirigido inequívocamente a Santiago Abascal, para que no bloquee las negociaciones abiertas en Extremadura y Aragón y que ahora se inician en Castilla y León. Más información

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