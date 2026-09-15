Lucía Feijoo Viera

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Feijóo confirma su propuesta para quitar la nacionalidad a los inmigrantes con delitos graves

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, confirmó este martes su intención de reformar la ley para poder quitar la nacionalidad española a los inmigrantes que cometan delitos graves. Preguntado por lo que adelantó 'El Mundo', el jefe de la oposición desveló que su formación está trabajando en una propuesta de ley orgánica al respecto, si bien no detalló si sería para presentar esta legislatura, que como muy tarde acabará el año que viene. Feijóo explicó su idea como una adecuación de "la nacionalidad regulada en el código civil a la realidad europea, la realidad que vivimos en este momento". Además, y según explicó, la ley que pretende impulsar regularía "el otorgamiento de la nacionalidad, el mantenimiento de la nacionalidad y, en su caso, la pérdida de la misma". Más información