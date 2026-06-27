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El ERICAM rescata en Venezuela a una mujer mayor y sus dos nietos entre los escombros

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) ha logrado rescatar con vida a una mujer mayor y a sus dos nietos en la zona de La Guaira, una de las más afectadas por los terremotos que han sacudido el norte de Venezuela. Se trata del primer rescate confirmado por el contingente madrileño desde su llegada al país. Más información