DIRECTO | Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE / Lucía Feijoo Viera

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DIRECTO | Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunirá este lunes en el Congreso a sus diputados, senadores y europarlamentarios para abrir el nuevo curso político, que se inicia con la crisis en Ceuta como telón de fondo y que estará marcado por la evolución de la anunciada intención del Gobierno presentar los Presupuestos de 2027. Más información