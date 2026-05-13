Marina Casanova

¿De qué depende la mayoría absoluta de Juanma Moreno?

Ana Salazar, politóloga de Idus 3 Estrategia y presidenta de ACOP (Asociación de comunicación política); Vanesa Navarro, CEO Malacate Comunicación; David Hijón, CEO de Dialoga Consultores SL; y José Ramón Carmona, Secretario Tercero de la Mesa del Parlamento Andaluz y diputado del PP, un nombre clave en el equipo de campaña de Juanma Moreno, han participado en una mesa redonda para tomar la temperatura de estas últimas jornadas previas al 17M.