Lucía Feijoo Viera

¿Debe preocupar el brote "explosivo" de meningitis en Reino Unido?

La meningitis vuelve a copar titulares en la prensa internacional. En esta ocasión, por un brote que ha provocado que Reino Unido declara la "emergencia nacional". En las últimas horas, dos jóvenes estudiantes han fallecido a causa de esta enfermedad infecciosa y se han notificado -hasta el momento- 20 casos. Las primeras investigaciones de las autoridades sanitarias del país parecen haber encontrado el nexo de unión: una discoteca de Canterbury, uno de los principales destinos turísticos de Reino Unido, entre el 5 y el 7 de marzo. Más información