EFE

Cosidó niega haber sabido de Kitchen: "Solo conocía la investigación de la UDEF en Gürtel"

El exsenador del PP y exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó ha asegurado que nunca supo de la existencia de la operación Kitchen para espiar al extesorero Luis Bárcenas y que la única investigación de la que tuvo conocimiento que estaba en marcha era la de la UDEF para el esclarecimiento del caso Gürtel. Más información