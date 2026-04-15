Cosidó niega haber sabido de Kitchen: "Solo conocía la investigación de la UDEF en Gürtel"
El exsenador del PP y exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó ha asegurado que nunca supo de la existencia de la operación Kitchen para espiar al extesorero Luis Bárcenas y que la única investigación de la que tuvo conocimiento que estaba en marcha era la de la UDEF para el esclarecimiento del caso Gürtel. Más información
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