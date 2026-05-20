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Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantenía en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental, según han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. Más información

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