EPE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Carlos Velázquez volverá a encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía de Toledo en 2027

El Partido Popular ha confirmado a Carlos Velázquez como su candidato para las próximas elecciones municipales en Toledo, previstas para 2027. El actual alcalde de la capital regional continuará al frente del proyecto popular con el respaldo de la dirección nacional de la formación.

La decisión supone la continuidad de la apuesta del PP por la gestión desarrollada desde que Velázquez asumió la Alcaldía en julio de 2023. La formación pretende dar continuidad a las políticas impulsadas durante este mandato en ámbitos como la planificación urbana, la sostenibilidad y la gestión económica municipal.

El propio regidor ha sido el encargado de comunicar la designación a través de sus canales oficiales. En su mensaje, Velázquez ha agradecido la confianza depositada en su candidatura y ha expresado su intención de seguir trabajando en iniciativas orientadas a fortalecer la actividad económica y el desarrollo de Toledo.