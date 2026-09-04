Agencia ATLAS / Foto: Armando Álvarez

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Bolaños: “Sánchez es el mejor presidente del Gobierno de la democracia española”

Félix Bolaños ha clausurado este viernes la Escuela de Verano de la UGT de Asturias en Oviedo. El ministro de la Presidencia y Justicia ha asegurado que Pedro Sánchez es “el mejor presidente del Gobierno de la democracia española”. “Está sufriendo una persecución cruel. El objetivo es intentar machacarle y deshumanizarle cada día”, ha reiterado Bolaños. Más información