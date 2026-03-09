Lucía Feijoo Viera

Ayuso: “Preferimos fomentar las alianzas entre España y Estados Unidos en lugar de romperlas”

La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este lunes un encuentro informativo en Nueva York con empresarios e inversores norteamericanos y representantes de compañías españoles con intereses en los Estados Unidos. “Desde la Comunidad de Madrid preferimos fomentar las alianzas entre España y Estados Unidos, en lugar de romperlas”, ha subrayado Ayuso en rueda de prensa. Más información