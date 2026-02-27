Lucía Feijoo Viera

Antelo asegura que no ha recibido explicaciones sobre su cese: “Ha sido una sorpresa”

El presidente provincial de Vox Murcia, José Ángel Antelo, ha asegurado este viernes que ha sido una “sorpresa” la decisión de la dirección nacional del partido de prescindir de él, algo sobre lo que no le han dado explicaciones claras y que se produce en un momento en que la formación cuenta con las mejores perspectivas electorales en la comunidad. Más información