Lucía Feijoo Viera

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La anécdota de Almeida con el Papa al descubrir que era del Atleti: "Siempre es buena la sana rivalidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Papa León XIV bendijo a Lucas, su hijo, y bromeó con él, conocido 'colchonero', defendiendo las bondades de la "sana rivalidad".