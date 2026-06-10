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La anécdota de Almeida con el Papa al descubrir que era del Atleti: "Siempre es buena la sana rivalidad"

La anécdota de Almeida con el Papa al descubrir que era del Atleti: "Siempre es buena la sana rivalidad"

Lucía Feijoo Viera

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La anécdota de Almeida con el Papa al descubrir que era del Atleti: "Siempre es buena la sana rivalidad"

Lucía Feijoo Viera

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Papa León XIV bendijo a Lucas, su hijo, y bromeó con él, conocido 'colchonero', defendiendo las bondades de la "sana rivalidad".

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