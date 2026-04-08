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El sistema de Adif registró una posible rotura de vía antes del accidente de Adamuz, pero no alertó

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La rotura de la vía que provocó la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado se produjo, presuntamente, un día antes del accidente y los sistemas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) detectaron una alteración eléctrica compatible con el incidente, pero no alertaron de forma automática porque no estaban configurados para ello. Más información

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