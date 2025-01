Todo lo que necesitas saber antes de viajar a México: las mejores regiones y otros consejos

Muchos viajeros se hacen la misma pregunta a la hora de organizar un viaje a México: ¿es seguro? La respuesta depende de varios factores como la zona a la que quieras viajar, si vas con excursiones organizadas o no, si haces alarde de riqueza o si sales por la noche. Si bien es cierto que no es el país más seguro del mundo, también es verdad que esto no debería ser un impedimento para conocerlo, siempre y cuando tengas en cuenta todos estos consejos.

Regiones más y menos seguras de México

Una de las elecciones más importantes que tendrás que tomar en la planificación de tu viaje es el destino dentro del país. Hay regiones a las que es mejor no ir, como Chihuahua, Sinaloa o Tamaulipas, al norte de México; así como algunas áreas específicas como Ciudad Juárez y Tijuana. Sin embargo, hay otras muchas regiones con mucho menor riesgo que pueden visitarse sin enfrentarse a ningún peligro:

Cancún

Riviera Maya

Los Cabos

Puerto Vallarta

Guanajuato

San Miguel de Allende

Oaxaca

Cancún es un auténtico paraíso en la Tierra / iStock. THEPALMER

Sabiendo esto, y que el gobierno mexicano ha estado implementando un aumento en la inversión en seguridad, el siguiente paso es seguir algunos consejos indispensables. Es recomendable evitar esas zonas de riesgo y otras áreas conocidas por tener un gran nivel de delincuencia, aunque lo más importante es informarse a través de páginas oficiales como la del Ministerio de Exteriores.

Antes de viajar, deberías registrar tus datos en el Registro de viajes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, tampoco viene mal hacer el cambio de divisas en el país de origen, aunque las tarjetas son generalmente aceptadas en todo tipo de comercios. Y, por supuesto, contratar un seguro de viaje aunque no sea indispensable para atravesar las fronteras del país.

Otras preguntas frecuentes

¿Qué medidas de seguridad debo tomar al viajar a México?

Hay varias medidas de seguridad esenciales que debes tomar antes de viajar a México. Además de evitar las zonas más peligrosas y contratar un buen seguro, también es recomendable no llevar más dinero del estrictamente necesario encima y no mostrar objetos de valor que puedan significar que tienes una alta capacidad económica. Esto te protege ante robos, pero, en el caso de sufrir uno, Intermundial adelanta fondos económicos en caso de necesitarlos, así como anular tarjetas o solicitar nueva documentación para que el viajero pueda volver a casa.

¿Necesito visado para entrar a México desde España?

Siendo español, no es necesario tener un visado para visitar México, tan solo tener el pasaporte en vigor y sendos billetes de ida y vuelta. Es importante saber que las autoridades mexicanas pueden mandarte de vuelta si deciden que el motivo del viaje no está lo suficientemente acreditado, por lo que no está de más llevar contigo algún documento como la reserva del hotel.

¿Es seguro beber agua del grifo y comer de los puestos callejeros?

Lo más recomendable es evitar beber agua directamente del grifo. Aunque está tratada y es potable en muchos lugares, puede existir algún tipo de contaminación al contar con un sistema de distribución antiguo. Así que utiliza agua embotellada incluso para lavarte los dientes y trata de no tomar hielos si no estás seguro de su procedencia. Por otro lado, si no estás acostumbrado a comer comida callejera, debes tener cuidado a la hora de elegir el puesto en el que degustarás los típicos tacos y otros platos típicos. Deberías observar la higiene, buscar lugares concurridos y ser precavido con las salsas.

¿Cuál es la mejor época para visitar México?

La mejor época para viajar a México es entre octubre y marzo por dos razones: porque es la temporada seca y porque la afluencia en los lugares turísticos es más baja. Entre mayo y septiembre el país suele registrar temperaturas muy elevadas y un nivel de humedad muy alto. Esta época coincide con el periodo vacacional mexicano, por lo que los destinos de costa estarán muy masificados, así como sus alojamientos, que subirán sus precios hasta límites insospechados.