Air Europa: las nuevas medidas del equipaje de mano que admite la compañía

Una de las cosas que más estrés genera en los pasajeros es el tamaño que deben tener las maletas que llevan como equipaje de mano, sobre todo en las compañías aéreas de bajo coste. Como no hay establecido ningún tipo de medida concreta y son las propias aerolíneas las que marcan los límites, la mayoría de viajeros tienen dificultades para conocer el tamaño y peso exacto admitido y desconocen que si este se sobrepasa puede conllevar un incremento en el precio final del billete.

Ante el caos que puede generar esta situación, en la que cada compañía establece sus propias medidas y precios, desde el Parlamento Europeo se presentó el pasado mes de octubre una petición para instaurar parámetros comunes en el equipaje de mano a todas las aerolíneas. Una medida con la que se pretende suscribir lo dictado por la institución europea hace 9 años: que el equipaje de mano se debe considerar un "elemento indispensable" al que no se pueda aplicar un "suplemento de precio".

Aunque aún no hay una fecha para la entrada en vigor de la nueva ley, con su aplicación se espera conseguir la igualdad de condiciones en las compañías para así evitar los "cobros abusivos e injustificados". Hasta el momento, la normativa aérea establece que el equipaje de mano debe estar incluido en el billete y no debe suponer un suplemento de precio, aunque no se especifica cuáles deben ser las medidas ni lo que debe pesar. Sin embargo, desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se dicta que las medidas del equipaje de mano no deber sobrepasar los 55 cm x 35 cm x 20 cm, ni tampoco pesar más de 8 kilos.

Las medidas de Air Europa

La compañía española, fundada en 1984, establece dentro de su normativa que los usurios podrán viajar con un equipaje de mano que no supere los 55 cm x 35 cm x 25 cm de dimensión, así como los 10kg de peso. Los clientes Bussines podrán volar en Air Europa con dos maletas de hasta 14kg cada una. Junto a la maleta de cabina, los usuarios también podrán llevar un accesorio personal, es decir, una bolsa, maletín o mochila, que no supere los 40 cm x 30 cm x 15 cm de dimensión.

En el caso de que el equipaje de mano exceda las dimensiones, peso o cantidad de piezas permitidas para llevarlo en la cabina del avión, deberá ser registrado como equipaje facturado y es posible que se aplique un cargo adicional. Esta medida está destinada a aumentar la seguridad personal y la de los demás pasajeros, así como la comodidad durante el viaje. Dado que el espacio de almacenamiento en la cabina es limitado, es posible que, en la puerta de embarque, sea necesario trasladar a la bodega de carga aquel equipaje de mano que cumple con los requisitos establecidos.

Cuándo entrará en vigor la nueva norma

Todavía no se ha profundizado en los detalles que contempla la petición de esta nueva norma, ya que para que esta ley entre en vigor, el Consejo Europeo debe darle luz verde. Una vez aprobada, quedaría fijar una fecha a partir de la cual se aplicaría en todas las compañías aéreas.

Medidas actuales de las principales compañías