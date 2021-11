Las defensas de Correa y Crespo piden que se les exonere de acudir al juicio de 'Gürtel'

6 Se lee en minutos EP / EFE



Las defensas del líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y de su 'número dos', Pablo Crespo, han pedido este martes en la primera sesión del juicio por las presuntas adjudicaciones en el municipio de Boadilla del Monte que se exonere a sus clientes de acudir, anunciando además que ambos renuncian a su derecho a la última palabra.

Sendos letrados han renunciado a la presentación de cuestiones previas y han recordado que presentaron escritos de confesión en los que anunciaban también su renuncia a la práctica de la prueba. Es por ello, han señalado, que se solicita al tribunal que evite "desplazamientos innecesarios" desde prisión.

En esta línea, el abogado de Crespo ha solicitado que se oficie a la Guardia Civil y al centro penitenciario esta petición para que su cliente no tenga que acudir a las sesiones que se celebran en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

A la misma petición se ha adherido el abogado del exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) Cesar Tomás Martín Morales. Su letrado ha solicitado que se le dispense de acudir después de declarar aludiendo circunstancias personales y explicando que debe cuidar a sus hijos por las tardes.

A esta ronda de solicitudes para evitar que los acusados tengan que sentarse en el banquillo se ha sumado la representación del contable de la 'Gürtel', José Luis Izquierdo, el de Gonzalo Naranjo Villalonga y el del empresario Alfonso García-Pozuelo.

El número total de encausados que quedan --27 al inicio del procedimiento-- se ha reducido a 25 dado que el exconcejal de Boadilla del Monte José Galeote se encuentra inhabilitado e ingresado en una residencia en Málaga. Por su parte, Rafael Naranjo Anegón, que estaba acusado de pagar comisiones para que su empresa, Sufi, obtuviera contratos de la administración local, falleció en 2019.

Ratifican la confesión

La mayoría de acusados han ratificado su confesión en busca de atenuantes en la primera jornada del juicio que celebra la Audiencia Nacional, en la que han renunciado a practicar ninguna prueba y han pedido que se les dispense de asistir.

Así los han hecho los considerados cabecillas de la red, Francisco Correa y su segundo y ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, pero también empresarios como José Luis Ulibarri o el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, el Albondiguilla.

La Audiencia Nacional ha iniciado este martes el juicio por esta pieza de la macrocausa, una de las que aún quedan por juzgar, que cuenta con 24 acusados, de los cuales 17 han reconocido los hechos, y en la que el PP figura como partícipe a título lucrativo por el supuesto beneficio que obtuvo de la red.

A lo largo del trámite de las cuestiones previas, las defensas de esos 17 acusados han ratificado sus escritos de confesión, con los que buscan futuros atenuantes en su condena, y han renunciado a proponer ningún medio de prueba en el juicio, al tiempo que han solicitado al tribunal que les dispense de acudir a las sesiones. E incluso ha habido alguno, como el considerado contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, cuya defensa ha anunciado que este lunes presentó su respectivo escrito de confesión.

También ha subrayado su reconocimiento de hechos el exdiputado del PP Alfonso Bosch y el jefe de campaña del PP en Boadilla en 2003 y 2007 y exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) Cesar Tomás Martín Morales.

Una de las polémicas ha llegado cuando la defensa del empresario Ramón Blanco Balín -que también ha confesado los hechos- ha acusado al abogado de Jorge Martínez Massa de filtrar unos correos electrónicos. En ellos, ha explicado el letrado de este último, Blanco Balín "intentó convencer" a Martínez Massa de que "lo mejor era llegar a un acuerdo con Fiscalía" y reconocía que "muchos de los hechos" que admitió "no son verdad".

La Fiscalía Anticorrupción también ha planteado sus propias cuestiones previas y ha anunciado que retira la acusación a Carmen García Moreno, administradora de sociedades del Grupo Rafael, empresa pantalla de Gürtel, por haber sido absuelta en la sentencia del caso Gürtel Época I.

Esta pieza gira en torno al presunto pago de comisiones a políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla entre 2001 y 2009 hasta el punto de llegar a dirigir en la práctica toda la contratación pública, según la Fiscalía.

Unos hechos por los que Anticorrupción solicita condenas de 76 años y 7 meses para Correa; 64 años y 7 meses para Crespo; 40 años y 9 meses para González Panero; 2 y medio para su sucesor, Juan Jesús Siguero; y 23 y medio para el exdiputado del PP Alfonso Bosch, entre otros acusados.

Renuncia de dos abogados de oficio

Por su parte, los abogados del turno de oficio encargados de la representación de Hator Consulting y de Proyectos Financieros han anunciado su renuncia a la defensa de sendas mercantiles en la primera sesión del juicio por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte debido a sus condiciones económicas.

En declaraciones a la prensa, el letrado que representa a la mercantil Hator Consulting, Francisco José Fernández-Cruz, ha denunciado la precariedad del turno de oficio asegurando que únicamente ha cobrado 10.000 euros por siete años de trabajo.

Ambos abogados han explicado que reproducirían su renuncia a sus respectivas defensas en las cuestiones previas. En el caso de Fernández-Cruz, al de una mercantil, ha señalado, "que no tiene patrimonio ni actividad" y que consta como "responsable civil subsidiario" en la causa.

"He renunciado en noviembre y la Sala, sin fundamentar, me dice que no me tiene por renunciado cuando es algo que se sustrae de su competencia. He recurrido y el Letrado de la Administración de Justicia dice que queda muy poco tiempo cuando, por ley, puedo avisar con siete días", ha asegurado.

En esta línea, el abogado ha explicado que ha solicitado amparo al Colegio de Abogados que se personó para tratar su situación. "Dijeron que no iban a suspender", ha lamentado, preguntándose "a qué se debe" este "atropello".

"¿Tengo que poner dinero para trabajar? Todo por una pelea entre el PP y el PSOE para apuntarse el tanto de no pagar a los chorizos de la 'Gürtel'", ha continuado el abogado, que ha revelado que este trabajo le ha costado cerca de 5.000 euros por los pagos a Hacienda.

Detalles del juicio

La organización liderada por Francisco Correa está siendo examinada nuevamente en un juicio que ha comenzado este mismo martes por las presuntas actuaciones de la 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, una supuesta dinámica de adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de comisiones que han reconocido más de una decena de encausados, incluido el propio Correa, en sucesivos escritos con los que buscan reducir su eventual condena.

El juicio, que ha arrancado finalmente este 16 de noviembre después de dos aplazamientos, seguirá miércoles y jueves, aunque están previstas más de treinta sesiones que se prolongarán al menos hasta finales de febrero.

Se dirige contra 26 personas físicas y otras 11 jurídicas como responsables civiles, mientras que el PP vuelve a estar señalado como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de esta operativa corrupta, motivo por el cual se le exige que resarza al Ayuntamiento de Boadilla del Monte con 204.198,64 euros, que es lo que las arcas municipales habrían dedicado a pagar actos del partido, incluidos electorales.

