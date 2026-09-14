Una pelea multitudinaria en las Fiestas de Los Yébenes deja a un hombre de 38 años herido en la cabeza

Los altercados se produjeron durante la madrugada de este lunes en el Recinto Ferial de Los Yébenes, en la provincia de Toledo, cuando se desató una pelea multitudinaria que dejó un herido con una grave contusión en la cabeza. Tras recibir atención médica, fue trasladado en una UVI-Móvil al Hospital Universitario de Toledo, según informan los Servicios de Emergencias.

El hombre herido tiene 38 años y el incidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas de la madrugada, mientras el municipio se encontraba en plena celebración de las Ferias y Fiestas, que abarcan desde el 10 hasta el 14 de septiembre. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia y, hasta el momento, se desconoce si las autoridades han llevado a cabo algún arresto o si se sabe la identidad del autor que propinó el fuerte golpe en la cabeza a la víctima.

Una investigación en curso

Según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los operativos que intervinieron en el lugar de los hechos colaboraron para garantizar la atención médica adecuada al afectado. En relación a la pelea, todavía se siguen investigando las circunstancias que dieron lugar al suceso por parte de las autoridades competentes.

Este conflicto violento resalta la necesidad de mantener la seguridad en eventos públicos, especialmente en lugares donde se congrega un gran número de personas. La comunidad local espera que se tomen medidas para evitar incidentes similares durante los próximos días en los que la programación de fiestas continúa desarrollándose.