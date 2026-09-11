Las cámaras de la posible futura ZBE de Toledo ya están operativas: esta es la fecha límite para aprobar la ordenanza

Las 83 cámaras inteligentes instaladas por el Ayuntamiento de Toledo para la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya están operativas aunque todavía no han entrado en funcionamiento. Así lo afirmó recientemente la propia vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares.

Recordó que "estos dispositivos fueron adquiridos con vistas a la futura implantación de la ZBE, pero ya funcionan para la gestión de tráfico y seguridad".

Qué hacen estas cámaras

Entre algunas de sus funciones están:

Lectura automática de matrículas

Comprobación de autorizaciones de acceso

Detección de vehículos incluidos en bases de datos policiales

Recopilación de información sobre movilidad y circulación

¿Cuándo entrará en funcionamiento la ZBE?

La Zona de Bajas Emisiones tiene una fecha límite: el 30 de septiembre, día en el que finaliza la prórroga concedida por el Ministerio para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza que permita poner en marcha el proyecto. Y actualmente la 'pelea' sigue en el mismo punto en la ciudad castellanomanchega: el Partido Popular sigue esperando que Vox les apoye, aunque todavía no lo hace porque lo consideran "innecesario".

Se aproximan semanas de verdadera importancia para ver si, finalmente, la ZBE entrará en Toledo. En caso de entrar la ZBE en el Casco Histórico, los siguientes vehículos estarían exentos de las restricciones: