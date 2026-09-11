VEHÍCULOS
Las cámaras de la posible futura ZBE de Toledo ya están operativas: esta es la fecha límite para aprobar la ordenanza
Aunque no han entrado en funcionamiento, ya cumplen diversas funciones referentes al tráfico y seguridad
Las 83 cámaras inteligentes instaladas por el Ayuntamiento de Toledo para la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ya están operativas aunque todavía no han entrado en funcionamiento. Así lo afirmó recientemente la propia vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares.
Recordó que "estos dispositivos fueron adquiridos con vistas a la futura implantación de la ZBE, pero ya funcionan para la gestión de tráfico y seguridad".
Qué hacen estas cámaras
Entre algunas de sus funciones están:
- Lectura automática de matrículas
- Comprobación de autorizaciones de acceso
- Detección de vehículos incluidos en bases de datos policiales
- Recopilación de información sobre movilidad y circulación
¿Cuándo entrará en funcionamiento la ZBE?
La Zona de Bajas Emisiones tiene una fecha límite: el 30 de septiembre, día en el que finaliza la prórroga concedida por el Ministerio para que el Ayuntamiento apruebe la ordenanza que permita poner en marcha el proyecto. Y actualmente la 'pelea' sigue en el mismo punto en la ciudad castellanomanchega: el Partido Popular sigue esperando que Vox les apoye, aunque todavía no lo hace porque lo consideran "innecesario".
Se aproximan semanas de verdadera importancia para ver si, finalmente, la ZBE entrará en Toledo. En caso de entrar la ZBE en el Casco Histórico, los siguientes vehículos estarían exentos de las restricciones:
- Aquellos que cuenten con distintivo ambiental Cero, ECO y CE.
- Los servicios de emergencia y seguridad.
- Los vehículos de personas con movilidad reducida.
- Todos los residentes empadronados antes de la entrada en vigor de la ordenanza, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2030.
- Vehículos de carga y descarga en horario habilitado.
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