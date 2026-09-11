316 viviendas de alquiler asequible en Toledo: el ICO financia el nuevo proyecto del Polígono con 31,8 millones

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) financiará otro proyecto residencial destinado al alquiler asequible en Toledo, concretamente, en el barrio de Santa María de Benquerencia -el más poblado de la ciudad-, un proyecto que contará con 31,8 millones de euros y levantará más de 300 viviendas protegidas.

La empresa destinataria de los fondos será Clibeal 2030 S.L., que se encargará del desarrollo de la promoción sobre un suelo de titularidad pública, cuyo derecho de superficie ha sido cedido por la Junta de Castilla-La Mancha durante 75 años.

El proyecto contempla la construcción de 316 viviendas de alquiler asequible o social, con trasteros y plazas de garaje vinculados a cada inmueble. La promoción también contará con seis locales comerciales y zonas comunes.

“Una zona de Toledo en la que existe una elevada demanda de vivienda protegida”

Las nuevas viviendas se alquilarán a un precio máximo de 7,8 euros por m2 útil al mes, lo que supone un 19,6% por debajo de la renta media del mercado libre, y se diseñarán bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad.

"La actuación se desarrolla en una zona de Toledo en la que existe una elevada demanda de vivienda protegida y una oferta insuficiente de alquiler asequible. Con esta promoción se pretende ampliar el parque residencial disponible y facilitar el acceso a una vivienda a familias y colectivos con dificultades para acceder al mercado libre", explica el Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública empresarial asociada a la Agencia Financiera del Estado.

El préstamo que ha otorgado el instituto público a la empresa destinataria tendrá un plazo de hasta 36 años, incluidos hasta tres años de carencia, lo que proporciona una estructura financiera que cubre tanto el periodo de construcción de las viviendas como su posterior explotación en régimen de arrendamiento.