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ROBO EN IGLESIAS

Detienen al autor que robó los pendientes a la Virgen de Quismondo en Toledo

Un día después, el ladrón intentó acceder a la iglesia de Santa Cruz de Retamar sin éxito, aunque sí provocó daños materiales en el santuario toledano

Iglesia del municipio toledano de Quismondo donde se produjo el robo de los pendientes de la Virgen

Iglesia del municipio toledano de Quismondo donde se produjo el robo de los pendientes de la Virgen / Ayuntamiento de Quismondo

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Joaquín de la Aleja

La Policía Nacional y la Guardia Civil ha detenido al autor que el pasado año sustrajo de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Quismondo, en la provincia de Toledo, los pendientes de la Virgen y alrededor de 250 euros de los donativos aportados por los feligreses. También se le acusa de intento de robo en la iglesia de Santa Cruz del Retamar, a 8 kilómetros de Quismondo.

Los hechos sucedieron en septiembre del pasado año, pero el sospechoso ha sido arrestado en la localidad de Alcantarilla, en Murcia, donde se encuentra su residencia habitual. El ladrón se trasladó hasta la provincia de Toledo y aprovechó la oscuridad de la noche para perpetrar robos en iglesias de la zona.

El primero de los robos se produjo sobre las 02:00 horas de la madrugada. El ladrón forzó la entrada del santuario en busca de objetos de valor que pudieran llevarse consigo, reparando en los pendientes de la patrona del municipio toledano de Quismondo. También consiguió hacerse con los donativos que los feligreses habían aportado durante los últimos días, alrededor de 250 euros.

Después del exitoso robo en Quismondo, el ladrón se trasladó hasta la iglesia de Santa Cruz de Retamar, a escasos ocho kilómetros de distancia, a la que intento acceder con las mismas intenciones, aunque esta vez sin éxito, pero sí causando daños materiales en el templo.

Detenido por la obtención de pruebas e indicios en su domicilio de Murcia

Las investigaciones llevadas a cabo por los Cuerpos de Seguridad del Estado han permitido encontrar al autor de los hechos, gracias a una pista clave: las características del vehículo que el ladrón utilizó para llevar a cabo los robos durante aquellos días, lo que les condujo hasta la provincia de Murcia.

Fue en el registro de la vivienda del sospechoso, donde se encontraron más pruebas e indicios de su participación en el robo de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Quismondo. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de los pendientes de la Virgen.

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Según fuentes policiales, no se descarta que el ladrón haya sido autor de otros robos aún sin esclarecer, así como pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo de iglesias en distintas comunidades.

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