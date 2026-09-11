Toledo afronta un fin de semana de cortes de tráfico por las Noches del Patrimonio, una carrera y una procesión

Este fin de semana, distintos espacios históricos de la ciudad acogerán conciertos, espectáculos de danza y teatro, visitas guiadas, talleres y propuestas familiares dentro de Las Noches del Patrimonio 2026. Pero la celebración de estos actos también dejará cortes de tráfico en distintas zonas de Toledo durante los dos días que dura el evento. La jornada del domingo se verá afectada por la celebración de la carrera y marcha pedestre organizada por la asociación APANDAPT y la procesión del XXXV aniversario de la Hermandad del Cristo del Descendimiento.

En concreto, los actos de las Noches del Patrimonio 2026, que se desarrollarán los días 11 y 12 de septiembre, se procederá al corte del tráfico de vehículos en el Paseo Imperial, en el tramo comprendido entre las rotondas de Bisagra y Tavera. Este corte se mantendrá desde las 09:30 horas del viernes 11 de septiembre hasta las 07:00 horas del domingo 13 de septiembre, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos.

Por este motivo, los autobuses urbanos que circulen por las zonas afectadas serán gratuitos desde las 19:00 hasta las 00:00 horas del viernes y el sábado, con el objetivo de facilitar alternativas y reducir el impacto de las incidencias en las vías.

Asimismo, atendiendo al previsible volumen de personas en la calle Armas, se valorará la necesidad de proceder al corte del acceso a la plaza de Zocodover desde la Puerta de Bisagra, en función de las condiciones de seguridad y de la afluencia de público.

Carrera y procesión provocarán cortes de tráfico durante la mañana del domingo

Por otro lado, el domingo 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, se celebrará la carrera y marcha pedestre organizada por la asociación APANDAPT con salida desde el Paseo Illia Topuria, en el parque de las Tres Culturas. La prueba discurrirá por la avenida General Villalba, rotonda de Colón, calle Rosa Parks, calle Corpus Christi y avenida de Europa, por lo que se producirán afecciones puntuales al tráfico, procediendo al corte de la calle Rosa Parks, desde la rotonda de Colón hasta la calle Córdoba, así como de la avenida de Europa, en sentido desde la avenida de Portugal hacia General Villalba, entre las 10:00 y las 10:30 horas.

Finalmente, el domingo 13 de septiembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar la procesión con motivo del XXXV Aniversario y Exaltación de la Cruz de la Hermandad del Cristo del Descendimiento. Esta celebración afectará igualmente a la circulación de vehículos en el Casco Histórico, concretamente al acceso desde Zocodover hacia la calle de la Plata, que permanecerá cortado entre las 11:30 y las 12:00 horas.

Desde la Policía Local se pide la colaboración de conductores y vecinos, además de recomienda extremar la precaución, atender en todo momento sus indicaciones y prever los desplazamientos con suficiente antelación ante las diferentes actividades programadas durante el fin de semana.