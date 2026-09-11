Cuenta atrás para una nueva edición de la Semana de la Juventud en Toledo: deporte, Festival Corto y hasta concierto de JC Reyes

Toledo volverá a celebrar la Semana de la Juventud, que este año será su XXXVIII edición y se desarrollará durante diez días con una programación "completa, diversa y pensada por y para todos los jóvenes de la ciudad, con música, cultura, deporte, talento, ocio, naturaleza, voluntariado, creatividad y empleo, diez días para los jóvenes y, sobre todo, diez días con los jóvenes", ha señalado José Vicente García-Toledano, concejal de Festejos y Juventud de la ciudad.

El cartel de actividades arrancará el viernes 18 de septiembre con el monólogo ‘Misión Imposible’, a cargo del dúo Aguilera y Mení, en la Plaza de Toros; ese mismo día se celebrará en el Teatro de Rojas la entrega de los Premios Talento Joven Ciudad de Toledo 2026, una iniciativa con la que la concejalía pretende "reconocer y dar visibilidad al talento de los jóvenes de la ciudad".

El sábado 19 de septiembre será el turno del deporte y ocio, con un taller de vóley y juegos de campamento, y por la tarde-noche se celebrará el Tecnofestival ByMarsa, en la Plaza de Toros.

La Semana de la Juventud también incorporará actividades vinculadas a la naturaleza, el voluntariado y la participación ciudadana, entre ellas un taller de insectos y microfauna acuática en el río Tajo y actividades de voluntariado junto a Scouts de Castilla-La Mancha.

Lo más destacado serán el Festival Corto y los conciertos

Lo más destacado llegará con el Festival Corto Joven, que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en la Sala Thalía, en el barrio de Santa María de Benquerencia, con tres jornadas dedicadas al talento audiovisual joven, "queremos que los jóvenes tengan un espacio donde puedan mostrar todo lo que hacen, sus ideas, sus proyectos y su creatividad", ha explicado García-Toledano.

La música tendrá también un papel protagonista con los conciertos: el viernes 25 de septiembre tendrá lugar el concierto de Celtas Cortos, mientras que el sábado 26 de septiembre la Plaza de Toros acogerá el concierto de JC Reyes, un artista de renombre en la actualidad y sobre todo entre el público más joven.

La programación finalizará con talleres creativos, entre ellos el de Tote Bag sobre tintes naturales, y un gran taller de ilustración que pondrá el broche final a la Semana de la Juventud.

Además, García-Toledano ha informado de que la Semana de la Juventud 2026 contará con un presupuesto de 28.500 euros, una cantidad similar a la destinada el pasado año.