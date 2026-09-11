El Festival de Música El Greco vuelve a la Catedral de Toledo con cuatro grandes conciertos este otoño

La Catedral de Toledo volverá a convertirse en escenario musical este otoño con una nueva programación del Festival de Música El Greco, que entre octubre y noviembre celebrará la segunda parte de su XIII edición. Una edición especial, al conmemorarse el VIII Centenario de la Catedral Primada del inicio de su construcción.

En total, la temporada de otoño constará de cuatro conciertos: dos nuevas batallas de órganos, un concierto de Nereydas dedicado a la música del Corpus de Toledo del siglo XVIII y la actuación de la Orquesta y Coro del Teatro Real. El programa busca poner en valor tanto el patrimonio musical como la propia acústica e historia de la Catedral Primada.

La Catedral albergará cuatro conciertos: tres en octubre y uno en noviembre

La temporada otoñal comenzará el próximo 3 de octubre con la XXXI Batalla de órganos, dedicada a San Ildefonso: el Milagro de la Virgen. Los siete órganos de la Catedral protagonizarán un particular duelo musical para evocar el célebre prodigio relacionado con el patrón de Toledo. Para esta primera cita participarán los organistas Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Rui Soares, Samuel Liégeon y Juan José Montero, que harán sonar los instrumentos del templo dentro de una propuesta en la que los órganos se plantean como diferentes voces o coros celestiales.

Programa musical de la temporada de otoño del Festival de Música El Greco en Toledo / Teatro Real

El siguiente sábado, 10 de octubre, tendrá lugar Nereydas, bajo la dirección de Ulises Illán presentará 'Arias y motetes para el Corpus de la Catedral de Toledo. S. XVIII'. La propuesta permitirá recuperar cómo se vivía musicalmente la celebración del Corpus en la Catedral durante aquella época a través de obras de Jaime Casellas, Juan Rossell y Francisco Juncà, tres maestros de capilla de origen catalán vinculados a la historia musical toledana.

Mientras que en la última fecha de octubre (sábado 17) tendrá lugar la XXXII Batalla de Órganos, esta vez centrada en la propia Catedral de Santa María de Toledo. Los siete instrumentos volverán a tomar protagonismo para narrar a través de improvisaciones y música la grandeza de sus muros, bóvedas y capillas.

Una de las novedades de esta segunda batalla será la participación, por primera vez, de la organista Inés Schüttengruber, que estará acompañada por Atsuko Takano, Pablo Márquez Caraballo y Juan José Montero.

El Teatro Real pondrá el broche final

El último de los cuatro conciertos será el sábado 14 de noviembre, con la actuación de la Orquesta y Coro del Teatro Real, que interpretará dos grandes obras: la Sinfonía número 104 de Joseph Haydn y el Réquiem de Luigi Cherubini. La elección de la obra de Haydn tiene, además, una vinculación histórica directa con el templo toledano. La última sinfonía del compositor austriaco ya sonó en la Catedral a comienzos del siglo XIX, después de que el maestro de capilla Antonio Gutiérrez realizara la adaptación necesaria para su interpretación en el templo.

La programación de otoño se completa con Catedral Musical, una iniciativa didáctica dirigida a los centros educativos de la provincia. A través de visitas guiadas, niños y jóvenes toledanos podrá conocer la historia, el funcionamiento y la riqueza de los instrumentos que forman parte del patrimonio musical de la Catedral Primada.

Las entradas para los cuatro conciertos programados pueden adquirirse a través de la página web oficial del festival de música, o también presencialmente en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la catedral los mismos días de concierto, a partir de las 19 horas. En la página web, el precio de las entradas parte de los 21,75 euros.