Puy du Fou España estrena temporada con una nueva app para personalizar las visitas y nuevos talleres artesanos

La nueva temporada comienza con novedades interesantes en el parque temático Puy du Fou. A partir de ahora, los visitantes podrán personalizar sus visitas gracias a la aplicación que Puy du Fou España ha incorporado para que los usuarios diseñen sus propios itinerarios, además de contar con nuevos talleres artesanos donde acercarse a la elaboración de productos tradicionales.

Se acabó sentirse abrumado por la cantidad de opciones o preocuparse por si se ha quedado algo sin descubrir. Ahora, la nueva aplicación ayudará a los visitantes a organizar sus visitas, dar prioridad a aquellos espectáculos o actividades en los que se tengan mayor interés y, de esta forma, disfrutar al máximo de la experiencia.

La herramienta digital ofrecerá todas las atracciones disponibles a las que poder optar durante la visita, organizar la jornada y, sobre todo, aprovechar mejor el tiempo de permanencia en el parque. Porque este parque temático ubicado en la provincia de Toledo es un mundo tan inmenso que resulta fácil perderse, algo que la nueva aplicación ayudará de forma eficiente.

Elaboración textil, dulces y soplado de vidrio se suman a los talleres artesanos

Por otro lado, el parque temático ha incorporado nuevos talleres artesanos donde poder conocer de primera mano cada detalle sobre todos estos oficios de antaño. Otra forma de acercarse a la historia y antiguos saberes y con los que complementar la experiencia en Puy du Fou.

Entre las nuevas propuestas figura ‘Las Ilustraciones de Ana’, un lugar donde poder descubrir como elaborar láminas y complementos textiles tales como abanicos y bolsas de telas, pintados a mano con acuarela e inspirados en el universo del parque.

El público también podrá conocer de primera mano y participar en el trabajo ancestral del vidrio soplado junto al maestro Isidro. Una práctica que combina arte, tradición, creatividad y precisión para transformar un material tan delicado como el vidrio en piezas únicas, llenas de belleza y personalidad.

Además, los más golosos podrán contemplar en directo la preparación de frutos secos garrapiñados, fruta deshidratada y turrones en Dulces de la Venta.

Estos nuevos oficios se suman a otros artesanos que ya forman parte de la experiencia del parque, como el Espadero de Vivar, el Ilustre Amanuense, Mamá Candela, la Damasquinadora, las Alhajas de Paloma y el Obrador de Mazapán.

Espectáculos que se mantendrán esta temporada

Junto a estas novedades, Puy du Fou España mantendrá la programación de los espectáculos que forman parte de su propuesta habitual. Entre ellos se encuentra El Sueño de Toledo, el espectáculo nocturno que recorre 1.500 años de historia a través de más de 200 actores, coreografías, proyecciones y efectos especiales.

Durante el día, los visitantes podrán viajar desde la Edad Media con El Último Cantar, con la leyenda del Cid como protagonista, hasta el Siglo de Oro con A Pluma y Espada, donde Lope de Vega se ve envuelto en una trama de duelos, conspiraciones, persecuciones y amoríos.

La naturaleza y la historia se encuentran en Cetrería de Reyes, con cientos de aves rapaces sobrevolando al público, mientras Allende la Mar Océana recrea la travesía de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo a bordo de la nao Santa María.

El viaje por la historia continúa con El Misterio de Sorbaces, ambientado en la época de los reyes Godos, y El Tambor de la Libertad que cuenta la historia de un pueblo que se niega a rendirse ante la opresión.