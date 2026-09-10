El Cristo del Descendimiento procesionará por Toledo este domingo por el 35 aniversario de la cofradía

El próximo domingo 13 de septiembre, las calles de Toledo verán procesionar al Cristo del Descendimiento por una circunstancia especial: el 35 aniversario de la Cofradía del Descendimiento de Toledo. La imagen recorrerá las calles del Casco Histórico de la ciudad fuera del conjunto escultórico con el que acostumbra a lucirse cada Viernes Santo.

Concretamente, la singularidad de esta convocatoria recae en la forma en la que la imagen procesionará durante esta jornada dominical, sin acompañamiento. Durante la Semana Santa, el Cristo del Descendimiento recorre la ciudad integrada en el paso procesional, formando parte de una escena escultórica de mayores dimensiones. En esta ocasión, sin embargo, será el crucificado quien concentre todas las miradas en una estampa única en las calles de Toledo.

La procesión se celebrará el las 11:00 horas. El cortejo partirá del convento de Las Gaitanas, y desde allí recorrerá la plaza de San Vicente, Alfonso X El Sabio, Navarro Ledesma, plaza Amador de los Ríos, Nuncio Viejo, Hombre de Palo, plaza de Cuatro Calles, calle del Comercio, Toledo Ohio, plaza de la Ropería, calle de la Plata y calle de Santa Justa, hasta alcanzar la parroquia de Santa Justa y Rufina, sede canónica de la Cofradía.

El traslado de la imagen se realizará el sábado

Pero antes, la hermandad ha previsto para este sábado el traslado de la imagen hasta Las Gaitanas. Será a partir de las 20:00 horas, tras los actos litúrgicos que celebrarán en la parroquia de las Santas Justa y Rufina. El traslado se realizará en silencio y contará con los integrantes de la Banda de Tambores de la Cofradía, como reconocimiento a la dedicación y al trabajo que desarrollan a lo largo de todo el año.

Una vez concluido el recorrido del domingo, en torno a las 12:30 horas, se celebrará la Misa Solemne de la Exaltación de la Cruz en la Parroquia Mozárabe de Santa Justa y Rufina. Según informa la Cofradía, la celebración de su XXXV aniversario es una convierta en una convocatoria abierta a la ciudad. Por ello, se invita a todos los toledanos y visitantes a acompañar al Cristo a lo largo del recorrido.