La sequía en el Embalse de Pusa deja sin agua a diez pueblos de Toledo: “Nos afecta mucho en el día a día”

Ya han pasado más de diez días desde que el Embalse de Pusa (Toledo) se declarase bajo mínimos, una situación que ha obligado a diez pueblos de la Mancomunidad del Pusa a quedarse sin suministro de agua. Mientras tanto, los distintos Ayuntamientos trabajan para ofrecer alternativas de suministro a los más de 8.000 habitantes que conforman los municipios de la cuenca del río Pusa (afluente del Tajo).

Desde las administraciones locales, se ruega hacer un buen uso de los recursos hídricos disponibles, siendo en la mayoría de los casos depósitos ubicados en distintas localizaciones de los municipios para que todas las personas necesitadas puedan recoger agua para sus tareas cotidianas, con la excepción del riego de plantas, lavado de coches o baldeo de patios y fachadas. Además, el agua suministrada en estos depósitos no es potable, por lo que no es apta para cocinar y ni consumo humano.

“Es una situación complicada, nos afecta mucho en el día a día para poder desarrollar nuestra vida con normalidad, lo peor es que no sabemos cuando podremos volver a consumir agua sin restricciones, esperemos que sea más pronto que tarde”, expresa la empleada de la tienda de alimentación ‘La Repera’, en Retamoso de la Jara, quien asegura estar acostumbrada a convivir desde hace años sin agua potable.

Cuatro municipios dependen al 100% de esta embalse

El Embalse de Pusa es la única vía de acceso a suministro de agua para esta Mancomunidad, una población que lleva años sufriendo las consecuencias de la falta de reservas hídricas naturales. Cuando los niveles de agua almacenada son los adecuados, el consumo es “no apto para humanos” a causa de los altos niveles de hierro presentes en este embalse ahora bajo niveles mínimos de agua embalsada.

Son cuatro los pueblos que dependen al 100% del Embalse de Pusa: Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa. Con su única fuente de abastecimiento seca, los respectivos Ayuntamientos buscan alternativas en fincas privadas que disponen de pozos de agua o repartiendo garrafas, entre otras opciones.

El desabastecimiento de agua, una lacra arrastrada durante años

Los otros seis municipios afectados: Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, San Bartolomé de las Abiertas, Torrecilla de la Jara y Villarejo de Montalbán, poseen alternativas estables para el suministro de agua, pero, de igual forma, no gozan de una situación favorable en este ámbito. Los pocos pozos que han logrado sondear no cuentan con buenos niveles hídricos, por lo que las restricciones también se han impuesto para los habitantes de estos pueblos toledanos.

El desabastecimiento estival en la Mancomunidad de Pusa es una lacra que lleva años produciéndose. Desde la Junta de Castilla-La Mancha, se tramitan de manera urgente sondeos que puedan localizar agua subterránea que sirvan para saciar la sed en este conjunto de municipios, sin lograr avances tangibles por el momento. Por ahora, el Gobierno Regional contribuye con en el envío de depósitos de agua que puedan aliviar temporalmente la sequía, soluciones que, por ahora, no zanjan el problema.