El curso 26/27 comienza en la provincia de Toledo con 143.822 alumnos y más profesorado

El curso 26/27 en la provincia de Toledo, ya iniciado, es histórico: tiene más alumnado, más profesorado, más centros, más servicios y más oportunidades.

Así lo resumió el pasado martes el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez. Ayer comenzaron las clases 143.822 alumnos, que volvieron a llenar los centros escolares de toda la provincia. Y esta cifra supone un incremento de 1.866 estudiantes más que hace un año.

Con respecto a los centros, si contamos los de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, educación especial y Formación Profesional, hay un total de 592 en Toledo:

480 de titularidad pública

65 privados

47 concertados

El Gobierno regional ha ampliado su red educativa con tres nuevos centros, que concentran un total de 180 alumnos.

Al frente de estos centros y alumnos volverán a estar los profesores, con una plantilla de 11.804, 750 más que en el curso 25/26. Este aumento ha provocado la bajada de ratios a 22 alumnos y alumnas en segundo de primaria; la reducción de 18 horas semanales lectivas para el profesorado; medidas de acompañamiento a docentes de más de 55 años; o la incorporación de asistencia psicológica para aquellos profesionales que hayan sufrido o denunciado agresión.

Más apoyo para las familias

Álvaro Gutiérrez resaltó que "hablar de educación es hablar de igualdad de oportunidades y por eso seguimos ampliando las ayudas y servicios que hacen más fácil el inicio del curso escolar a las familias toledanas".

Unas de estas ayudas son las becas de comedor, de las que este año habrá 6.275 en toda la provincia en un curso que contará con 168 comedores escolares (dos más que el año pasado), 15.037 usuarios (433 más) y 80 aulas matinales con 1.908 niños (208 más que en el 25/26).

Y otro servicio de apoyo a la educación que ha resaltado Gutiérrez es el transporte escolar que “este curso cuenta con 368 rutas ordinarias que trasladan a sus centros educativos a un total de 13.167 estudiantes a quienes atienden 147 acompañantes”.

También tendrá un importante papel en este curso la inclusión y orientación gracias a programas como el Plan de éxito educativo y prevención del abandono educativo, que llegarán a 169 centros de la provincia de Toledo, y 9.000 alumnos.

38 millones para ejecutar obras en 12 colegios

"Todo este contenido fundamental, alumnado y profesorado, -ha continuado Gutiérrez- necesita de un continente ajustado y adecuado a sus necesidades” y, por eso, “hemos dado prioridad a las infraestructuras, como es la inversión de 38 millones de euros en obras de mejora en 12 centros educativos de la provincia de Toledo”. Y puso como ejemplo el CEIP ‘Magarita Salas Falgueras’ de Olías del Rey, con la construcción de un nuevo centro, y el IES ‘Ribera del Tajo’ en Talavera con la creación de un centro de procesamiento de datos IA y Big Data.

Finalizó su intervención centrado en la Formación Profesional, "otro de los grandes motores de transformación en nuestra educación". Actualmente hay en la provincia 17.582 plazas de Formación Profesional, distribuidas en 18 ciclos formativos.