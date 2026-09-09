Comienzan las obras del futuro aparcamiento en el barrio del Polígono (Toledo): esta es la fecha en la que estará terminado

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha dado en este miércoles un nuevo paso hacia el futuro aparcamiento de 500 plazas en el barrio del Polígono, junto al Hospital Universitario. Las obras ya han comenzado gracias a la formalización del acta de replanteo (documento oficial que certifica que el terreno y el proyecto son viables, dando inicio oficial a los trabajos de construcción).

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha señalado que "el aparcamiento tiene el objetivo de aliviar el tráfico, regular mejor los aparcamientos y que la gente tenga espacio suficiente para poder aparcar". Es una zona que desde la apertura del nuevo hospital soporta una gran afluencia de tráfico, y por ello era una de las principales demandas de los vecinos. Cuenta con un presupuesto de 169.931,27 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Otros asuntos tratados recientemente

El nuevo Centro de Mayores de Buenavista retrasa su finalización de obras hasta el 30 de septiembre, lo que supone 37 días del plazo que se marcó en el comienzo de las obras.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación del acondicionamiento del área del complejo deportivo de la Escuela de Gimnasia para la instalación de dos nuevas pistas de pádel. Juan José Alcalde ha detallado que "va a ser una realidad dentro de poco". Estas obras han sido adjudicadas por un importe de 174.373,10 euros. "En nada tendremos cuatro nuevas pistas de pádel en la ciudad de Toledo y concretamente en la Escuela de Gimnasia", ha señalado Alcalde.

En lo que a movilidad se refiere, la ciudad de Toledo celebrará el Día Mundial Sin Coche (22 de septiembre) con el acceso totalmente gratuito a todos los autobuses entre las 19 y las 00:00 horas.

Los autobuses serán gratuitos durante varias horas / Ayuntamiento de Toledo

Durante este viernes y sábado se producirán también cortes de tráfico en el Paseo de la Vega y el Paseo Imperial, por el desarrollo de las actividades previstas por la celebración de las Noches del Patrimonio.