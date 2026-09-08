Toledo abre las puertas de su historia con una nueva escuela de estudios: así se puede acceder

Los vecinos de Toledo tienen por delante una nueva forma de acercarse a su propia historia. El Ayuntamiento ha abierto este lunes el plazo para solicitar una de las 50 plazas de la Escuela de Estudios Toledanos Jiménez de Rada, un proyecto pensado para quienes quieran conocer la ciudad desde una perspectiva académica. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 14 de septiembre, y las clases darán comienzo el próximo 5 de octubre.

La iniciativa parte de la Concejalía de Educación y Servicios Educativos y busca crear un espacio estable dedicado al estudio y divulgación de la cultura y el patrimonio toledano. El proyecto plantea un recorrido por distintas disciplinas relacionadas con la ciudad y combina las clases con actividades fuera del aula para acercar los contenidos directamente a sus calles y espacios patrimoniales.

Estos son los requisitos para poder presentar la solicitud

El Ayuntamiento ha explicado que la propuesta está abierta a la ciudadanía empadronada en Toledo y que no será necesario contar con ninguna titulación previa para acceder. El requisito general es tener más de 18 años, aunque excepcionalmente podrán participar personas de 16 años con contrato de trabajo. En total se ofertan 50 plazas y, si el número de solicitudes supera esa cifra, la selección se resolverá mediante sorteo.

La Escuela de Estudios Toledanos estarácoordinada por el historiador Daniel Gómez Aragonés, junto a un equipo de docentes especialistas en distintas disciplinas / Ayuntamiento de Toledo

El programa formativo está diseñado para abordar Toledo desde diferentes perspectivas. El proyecto municipal plantea contenidos relacionados con Historia, Arqueología, Historia del Arte, Literatura, Filosofía, Geografía, Patrimonio, Antropología, Tradiciones populares y representación audiovisual de Toledo. La intención es que el conocimiento de la ciudad no quede limitado a una única disciplina, sino que se pueda analizar desde distintos ámbitos.

La metodología combinará las clases presenciales con el uso de nuevas tecnologías, el análisis de fuentes documentales y la participación activa de los alumnos. A ello se sumarán visitas patrimoniales, una parte especialmente ligada al carácter de la propia escuela. Daniel Morcillo, concejal de Educación, ha explicado que no se limitará a las clases teóricas y que habrá recorridos por distintos puntos de la ciudad, entendiendo Toledo como un espacio en el que estudiar directamente buena parte de los contenidos.

El curso estará organizado en dos cuatrimestres, con un total de ocho módulos, cada uno compuesto por siete sesiones de 90 minutos. Las clases se desarrollarán los lunes y miércoles por la tarde en el Centro Cívico de Padilla. Además, cada mes está prevista una actividad especial, que podrá consistir en una conferencia impartida por un experto o en un recorrido por el Casco Histórico relacionado con los contenidos trabajados.

La matrícula tiene un precio de 118,62 euros. Una vez finalizado el programa, los participantes podrán obtener un certificado de asistencia y aprovechamiento.

Un proyecto que aspira a quedarse en Toledo

La Escuela de Estudios Toledanos no nace únicamente como una actividad formativa para este curso. El Ayuntamiento la plantea como un proyecto con vocación de permanencia y con la intención de ampliar progresivamente sus líneas de trabajo. Entre las propuestas que contempla el proyecto están la celebración de jornadas y congresos, seminarios y encuentros culturales, proyectos de investigación, un Banco de la Memoria de Toledo, becas de investigación y un programa de "Patrimonio e Infancia" dirigido a escolares.

Estará coordinada por el historiador Daniel Gómez Aragonés, junto a un equipo de docentes especialistas en distintas disciplinas como Juan Pereira, Ángela Crespo, Juan Manuel Rojas, Ricardo Izquierdo, Mari Ángeles Gutiérrez, Jaime Gallardo, Laura García Tapetado, Inés del Castillo y Alfredo Moreno, según ha informado el Ayuntamiento.