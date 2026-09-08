Nace 'Sabor Toledo', la primera feria gastronómica que hará saborear durante cuatro jornadas a la provincia

Los toledanos están de enhorabuena gracias a 'Sabor Toledo', que nace para convertirse en la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo. Está organizada por la Diputación de Toledo y FEDETO (Federación Empresaria Toledana), y se celebrará entre el 24 y el 27 de septiembre en el recién renovado parque de la Vega.

Será un punto de encuentro para productores, cocineros, restauradores, artesanos, vecinos y visitantes. Se degustará la provincia de Toledo, todos sus productos estrella. Y Sabor Toledo tiene grandes aspiraciones: quiere convertirse en una feria que contribuya a promocionar a la provincia.

El tejido agroalimentario provincial sostiene 20.000 empleos directos en Toledo y genera unos 2.100 millones de euros anuales, algo más del 10 % de la economía de la provincia. Sabor Toledo tiene el objetivo de plasmarlo en su feria.

Las cuatro grandes zonas que estarán presentes en Sabor Toledo

Esta feria gastronómica estará articulada en cuatro grandes zonas: Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra y Torrijos. Cada una de estas zonas contará con su propio espacio, y en total habrá más de 60 productores agroalimentarios, establecimientos hosteleros y artesanos. El mensaje que transmiten desde Sabor Toledo es claro: el objetivo es conocer, degustar y comprar.

Además, lejos de la imagen de una feria repleta únicamente de expositores, aseguran que aquí habrá desgustaciones, tapas, talleres, música en vivo y hasta showcookings (de esto último habrá cuatro cada día: dos por la mañana y dos por la tarde). Y también habrá una zona chillout con música y coctelería.

"Sabor Toledo parte de una idea: comer en Toledo también es conocer Toledo. Cada producto puede conducir hasta un pueblo; cada receta habla de un paisaje y cada productor permite entender una forma de vida. Por eso, el proyecto busca utilizar la gastronomía como palanca para impulsar el turismo experiencial en el conjunto de la provincia, dando visibilidad no solo a la capital sino también a sus municipios y comarcas y generando nuevos motivos para recorrer el territorio. La iniciativa conecta así gastronomía, turismo y territorio: disfrutar de un producto en La Vega puede ser el primer paso para querer conocer después el lugar del que procede, sus productores, sus paisajes y sus tradiciones", explican.

Y también insisten en que, aunque el protagonista sea el producto, quieren dar a conocer a todos aquellos que están detrás de él, y por ello han propuesto un contacto directo entre quienes producen, cocinan y consumen.

Es la primera edición, pero la aspiración es que sea la primera de muchas. Nace con vocación de continuidad y quiere consolidar una marca, otra forma de acercarse a la provincia castellanomanchega.